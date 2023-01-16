Украинский военнопленный заявил о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Пленный украинский военный, который принимал участие в боевых действиях в Артемовске (Бахмуте) в Донецкой народной республике, стал свидетелем гибели роты своих сослуживцев. Об этом военнослужащий рассказал в беседе с РИА Новости.
Пленный назвал происходившее в Артемовске «ужасом».
«Было очень много (потерь). Целую роту перебили», — отметил мужчина.
По словам военнопленного, командование и иностранные бойцы не берегли мобилизованных украинцев и относились к ним как к «пушечному мясу», пишет «Свободная пресса».
Ранее в Минобороны РФ заявляли об успешных наступательных действиях в районе Артемовска, напоминает Ura.ru.
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