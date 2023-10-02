Украинский танк Leopard 2 впервые отремонтировали в Польше
Польский государственный оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) в своих соцсетях объявил, что на территории Польшы был впервые отремонтирован повреждённый в бою украинский танк Leopard 2.
В компании отметили, что боевая машина уже передана обратно Вооружённым силам Украины (ВСУ).
«В то время как другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной», - подчёркивается в сообщении.
В PGZ добавили, что полученные Киевом танки Leopard прошли специальную модернизацию в Бумар-Лабендах, где расположен сервисный хаб по ремонту и обслуживанию боевых машин.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в сентябре на Украине уничтожено семь американских бронемашин Bradley, два немецких танка Leopard и танк Challenger британского производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru