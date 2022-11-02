Украина заявила об отсутствии защиты от баллистических ракет
У Украины сегодня отсутствует надежная защита от баллистических ракет малой дальности, в поставках которых России Киев ранее обвинил Иран. Об этом, сославшись на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сообщил телеканал CNN.
По словам военного, подобные ракеты будут представлять угрозу всей Украине, если их разместят у государственной границы. Игнат заверил, что Киев предпримет все возможные средства и меры защиты. Он заявил, что теоретически ракеты можно уничтожить имеющимися у Украины средствами противовоздушной обороны, однако сделать это будет весьма затруднительно.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении страны обратиться к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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