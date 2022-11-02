Украина заявила об отсутствии защиты от баллистических ракет

У Украины сегодня отсутствует надежная защита от баллистических ракет малой дальности, в поставках которых России Киев ранее обвинил Иран. Об этом, сославшись на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сообщил телеканал CNN.

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По словам военного, подобные ракеты будут представлять угрозу всей Украине, если их разместят у государственной границы. Игнат заверил, что Киев предпримет все возможные средства и меры защиты. Он заявил, что теоретически ракеты можно уничтожить имеющимися у Украины средствами противовоздушной обороны, однако сделать это будет весьма затруднительно.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении страны обратиться к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗащитаУкраинаБаллистическая Ракета
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