Украина не запрашивала размещения иностранных военных на своей территории
Украинские власти не обращались к странам-партнёрам с просьбой разместить на своей территории иностранных военных. Об этом в своих соцсетях заявил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины.
При этом в сообщении говорится, что в будущем «нельзя исключать ни одного сценария».
«Привлечение войск НАТО для обороны Украины будет возможно после присоединения Украины к альянсу», - добавили в Центре.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru