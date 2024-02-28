Украина не запрашивала размещения иностранных военных на своей территории

Украинские власти не обращались к странам-партнёрам с просьбой разместить на своей территории иностранных военных. Об этом в своих соцсетях заявил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины.

Парад отказов: НАТО и ЕС открестились от отправки войск на Украину

При этом в сообщении говорится, что в будущем «нельзя исключать ни одного сценария».

«Привлечение войск НАТО для обороны Украины будет возможно после присоединения Украины к альянсу», - добавили в Центре.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОВоеннослужащиеУкраина

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