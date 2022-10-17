Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему
Министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что в стране происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО.
По его словам, в рамках реформы системы оборонных закупок, «для обеспечения учёта и логистики», Украина переходит на натовскую автоматизированную систему LOGFAS.
Резников добавил, что Киев уже получил свыше 300 стандартов НАТО, что позволяет осуществлять «масштабную трансформацию сил обороны».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт», но спецоперация продолжается и будет доведена до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- Командированным в новые регионы чиновникам будут платить двойную зарплату
- Армения объяснила усиление армии на границе с Азербайджаном
- Италия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину
- В России хотят ввести в законы термин «добровольческие формирования»
- СМИ: Король Карл III продаст лучших скакунов Елизаветы II
- Гендиректор «Севмаша» рассказал о строительстве подлодок
- Путин разрешил продажу самарского актива Schneider Electric
- В правительстве Грузии не увидели необходимости отмены безвизового режима с Россией
- В Минобороны РФ и ООН допустили продление «зерновой сделки»
- Пассажирский поезд и КамАЗ столкнулись В Тамбовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru