Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему

Министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что в стране происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО.

Грушко: НАТО уже потерпел поражение на Украине

По его словам, в рамках реформы системы оборонных закупок, «для обеспечения учёта и логистики», Украина переходит на натовскую автоматизированную систему LOGFAS.

Резников добавил, что Киев уже получил свыше 300 стандартов НАТО, что позволяет осуществлять «масштабную трансформацию сил обороны».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт», но спецоперация продолжается и будет доведена до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОВСУУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры