По его словам, в рамках реформы системы оборонных закупок, «для обеспечения учёта и логистики», Украина переходит на натовскую автоматизированную систему LOGFAS.

Резников добавил, что Киев уже получил свыше 300 стандартов НАТО, что позволяет осуществлять «масштабную трансформацию сил обороны».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт», но спецоперация продолжается и будет доведена до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

