Уклонистам от армии могут запретить водить машину

Для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры, вплоть до запрета на управление транспортным средством и сделок с недвижимостью, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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ФОТО: РИА Новости
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