Танковый батальон ДНР уничтожает укрепрайон ВСУ в селе Первомайское

«Благодаря массовому применению беспилотников наши танкисты теперь могут спокойно работать с закрытых позиций. Как мобильная артиллерия, которая моментально появляется под носом у противника и быстро исчезает. На эффективности огня это никак не сказывается при грамотной корректировке с воздуха. А экипажи находятся в большей безопасности, не нужно выкатываться на «Джавелины»», — поясняет журналист.

По мнению оператора БПЛА с позывным «Вольдемар», успех дела зависит от знаний и желания правильно выполнять работу.

«Если все сделано правильно, первый снаряд ложится в цель», — подчеркнул Вольдемар.

Ранее в субботу в районе Сергеевки Херсонской области авиация ВКС России сбила два штурмовика Су-25 ВСУ, а в районе Новоселовка Днепропетровской области — МиГ-29.

