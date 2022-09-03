Танковый батальон ДНР уничтожает укрепрайон ВСУ в селе Первомайское
Бойцы танкового батальона 100-й бригады народной милиции ДНР уничтожают укрепрайон ВСУ в районе села Первомайское, передает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
«Благодаря массовому применению беспилотников наши танкисты теперь могут спокойно работать с закрытых позиций. Как мобильная артиллерия, которая моментально появляется под носом у противника и быстро исчезает. На эффективности огня это никак не сказывается при грамотной корректировке с воздуха. А экипажи находятся в большей безопасности, не нужно выкатываться на «Джавелины»», — поясняет журналист.
По мнению оператора БПЛА с позывным «Вольдемар», успех дела зависит от знаний и желания правильно выполнять работу.
«Если все сделано правильно, первый снаряд ложится в цель», — подчеркнул Вольдемар.
Ранее в субботу в районе Сергеевки Херсонской области авиация ВКС России сбила два штурмовика Су-25 ВСУ, а в районе Новоселовка Днепропетровской области — МиГ-29.
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