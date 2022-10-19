Стремоусов: ВСУ перешли в наступление в Херсонской области
Батальоны украинской пехоты начали наступление в направлении Новая Каменка - Берислав в Херсонской области, атаки были отражены. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам чиновника, после артиллерийской подготовки в наступление перешли до двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады Вооруженных сил Украины.
«Отмечается большое количество ... БПЛА среднего действия и разведывательный байрактар (БПЛА Bayraktar. - НСН) (на удалении без входа в зону ПВО)», — рассказал Стремоусов.
Замглавы администрации отметил, что все атаки противника были отражены, российские войска продолжают удерживать линию обороны.
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