Стремоусов: ВСУ перешли в наступление в Херсонской области

По словам чиновника, после артиллерийской подготовки в наступление перешли до двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады Вооруженных сил Украины.

«Отмечается большое количество ... БПЛА среднего действия и разведывательный байрактар (БПЛА Bayraktar. - НСН) (на удалении без входа в зону ПВО)», — рассказал Стремоусов.

Замглавы администрации отметил, что все атаки противника были отражены, российские войска продолжают удерживать линию обороны.

