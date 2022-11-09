Стремоусов: Российские силы отбили атаку ВСУ на Снигиревку
Российские военные отбили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всем направлениям Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, противник пытался просочиться по всем направлениям области, «но был отбит нашими войсками». В частности, ВСУ попытались прорвать линию обороны на Снигиревском направлении, «но также безуспешно», пишет Ura.ru.
«В наступлении ... задействованы иностранные наемники. На данном этапе ситуация находится под полным контролем российских военных», — подчеркнул замглавы администрации.
В беседе с РИА Новости Стремоусов подтвердил, что атака на Снигиревку была отбита. По словам чиновника, украинские войска понесли большие потери, пишет РИА ФАН.
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