Стремоусов: Российские силы отбили атаку ВСУ на Снигиревку

Российские военные отбили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всем направлениям Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Стремоусов анонсировал «развязку событий» в Херсоне в ближайшие дни

По словам чиновника, противник пытался просочиться по всем направлениям области, «но был отбит нашими войсками». В частности, ВСУ попытались прорвать линию обороны на Снигиревском направлении, «но также безуспешно», пишет Ura.ru.

«В наступлении ... задействованы иностранные наемники. На данном этапе ситуация находится под полным контролем российских военных», — подчеркнул замглавы администрации.

В беседе с РИА Новости Стремоусов подтвердил, что атака на Снигиревку была отбита. По словам чиновника, украинские войска понесли большие потери, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: t.me/Stremousov_Kirill
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияВСУХерсон
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