Стела погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» появилась в Самарской области

В Самарской области открыли стелу погибшим при защите интересов России бойцам ЧВК «Вагнер», сообщает пресс-служба главы ЧВК Евгения Пригожина.

«Глубинное государство» против «честного боя»? Пригожин спрогнозировал ход СВО

Накануне российское Минобороны сообщало, что штурмовые отряды «Вагнер» продвинулись вперед на донецком направлении и взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска.

Также боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинская армия бросает много тел погибших в Артемовске собственных солдат.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал статью про перспективы спецоперации - «Только честный бой: никакого договорняка», передает «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПамятникЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Самарская Область

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