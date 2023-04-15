Стела погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» появилась в Самарской области

Накануне российское Минобороны сообщало, что штурмовые отряды «Вагнер» продвинулись вперед на донецком направлении и взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска.

Также боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинская армия бросает много тел погибших в Артемовске собственных солдат.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал статью про перспективы спецоперации - «Только честный бой: никакого договорняка», передает «Радиоточка НСН».













