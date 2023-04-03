Стартовала проверка боеготовности армии Белоруссии

Проверка боевой готовности вооруженных сил стартовала в понедельник, 3 апреля в Белоруссии. Как информирует министерство обороны республики, применяется комплексный подход.

Соответствующие мероприятия призваны проверить возможности командиров по управлению воинскими структурными подразделениями в случае их приведения к высшим уровням боеготовности.

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Проверяется также готовность воинских частей укладываться во временные рамки при выполнении поставленных задач.

Проверкой руководит государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии. Как предупредили в оборонном ведомстве, в рамках мероприятий предусмотрено перемещение боевой техники. Это может приводить к временному ограничению движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

Как отмечает НСН, президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе в ходе ежегодного обращения к парламенту и народу заявил, что женщины в республике должны уметь пользоваться оружием.

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Фото: t.me/modmilby
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