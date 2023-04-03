Стартовала проверка боеготовности армии Белоруссии

Проверяется также готовность воинских частей укладываться во временные рамки при выполнении поставленных задач.

Проверкой руководит государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии. Как предупредили в оборонном ведомстве, в рамках мероприятий предусмотрено перемещение боевой техники. Это может приводить к временному ограничению движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

Как отмечает НСН, президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе в ходе ежегодного обращения к парламенту и народу заявил, что женщины в республике должны уметь пользоваться оружием.

