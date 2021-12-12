Стали известны подробности полета стратегического самолета-разведчик США в небе Украины

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В небе Украины он пробыл более шести часов и совершил полеты на юго-востоке и юге страны. RC-135 Rivet Joint впервые использован для полетов над Украиной, отмечает «Интерфакс».

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По данным сервиса Flightradar24, американский самолет-разведчик пересек воздушное пространство Украины над Волынской областью, откуда направился на восток страны. В его маршрут попали также Харьковская и Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области, а также территории к северу от Крыма вплоть до Одесской области. Воздушное судно более чем четырех часов исследовало маршрут.

Ранее на Украине для воздушной разведки вдоль линии соприкосновения в Донбассе использовали стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk. Самолеты RC-135 Rivet Joint чаще применяли с целью радиоэлектронной разведки в Черном море у границ России, в регионе Балтики и на Севере.

В субботу, 11 декабря, около территории Донбасса зафиксирован стратегический разведывательный самолет американских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint.

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ФОТО: YouTube канал Шестого флота США
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