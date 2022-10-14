США поставят Украине зенитные комплексы NASAMS

Министр отметил, что зенитные ракетные комплексы прибудут на Украину уже в этом месяце.

Также ожидается, что в октябре Германия передаст Киеву системы ПВО IRIS-II. Резников уточнил, что украинские военнослужащие уже заканчивают обучение на данном комплексе. Кроме того, Испания поставит Украине пакет военной помощи, в том числе, отправит четыре зенитных ракетных комплекса Hawk.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал передать Украине системы подавления боевых дронов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

