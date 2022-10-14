США поставят Украине зенитные комплексы NASAMS
США поставят Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS. Об этом сообщил портал NV.UA со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.
Министр отметил, что зенитные ракетные комплексы прибудут на Украину уже в этом месяце.
Также ожидается, что в октябре Германия передаст Киеву системы ПВО IRIS-II. Резников уточнил, что украинские военнослужащие уже заканчивают обучение на данном комплексе. Кроме того, Испания поставит Украине пакет военной помощи, в том числе, отправит четыре зенитных ракетных комплекса Hawk.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал передать Украине системы подавления боевых дронов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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