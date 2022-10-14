США поставят Украине зенитные комплексы NASAMS

США поставят Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS. Об этом сообщил портал NV.UA со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

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Министр отметил, что зенитные ракетные комплексы прибудут на Украину уже в этом месяце.

Также ожидается, что в октябре Германия передаст Киеву системы ПВО IRIS-II. Резников уточнил, что украинские военнослужащие уже заканчивают обучение на данном комплексе. Кроме того, Испания поставит Украине пакет военной помощи, в том числе, отправит четыре зенитных ракетных комплекса Hawk.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал передать Украине системы подавления боевых дронов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Wikipedia
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