Специализированную броню для вертолетчиков создадут в России

Как отметил собеседник агентства, сейчас экипажи не имеют бронезащиты.

«Есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты», — указал Фаустов.

У вертолетчиков появятся противоосколочный шлем, новый учитывающий особенности боевой работы экипажей бронежилет, огнестойкий летный костюм, пишет РИА ФАН.

Ожидается, что все работы — от поставки образцов на испытания до начала серийного производства — проведут в ближайшие два-три года.

Ранее Фаустов рассказал, что разработчики «Армокома» создали самый легкий бронешлем весом 700 граммов, отмечает телеканал «360».

