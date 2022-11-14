Специализированную броню для вертолетчиков создадут в России
Российское предприятие «Армоком» разрабатывает модульный защитный комплект для экипажей вертолетов армейской авиации. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании Олег Фаустов в беседе с РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, сейчас экипажи не имеют бронезащиты.
«Есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты», — указал Фаустов.
У вертолетчиков появятся противоосколочный шлем, новый учитывающий особенности боевой работы экипажей бронежилет, огнестойкий летный костюм, пишет РИА ФАН.
Ожидается, что все работы — от поставки образцов на испытания до начала серийного производства — проведут в ближайшие два-три года.
Ранее Фаустов рассказал, что разработчики «Армокома» создали самый легкий бронешлем весом 700 граммов, отмечает телеканал «360».
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