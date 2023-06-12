Советник Пушилина заявил о концентрации сил ВСУ для удара на донецком направлении

Украинская армия сконцентрировала силы в районах Угледара и Авдеевки. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в беседе с ТАСС.

СМИ: ВСУ ударили по Херсонской области после отъезда Мантурова

«Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они [ВСУ] рассматривают перспективным именно донецкое направление», — отметил собеседник агентства.

По словам Гагина, украинские войска продолжают накапливать личный состав и технику на этом направлении. Советник подчеркнул, что сейчас российские силы купируют атаки противника, пишет Газета.ру.

Между тем начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что бойцы РФ отразили атаку украинской штурмовой группы на Соледаро-Артемовском направлении, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры