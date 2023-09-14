Советник Пушилина заявил, что Украина потеряла 500 тысяч военных с начала СВО

«Например, буквально неделю назад ... на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил ролик в сети, что около 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку», — сообщил Гагин, указав, что в видео были представлены силуэты украинских военных.

Как отметил Гагин, ролик почти сразу был отовсюду удален. Кроме того, советник напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания Европарламента ничего не ответил на вопрос о 500 погибших на Украине военных, сообщает РЕН ТВ.

«То есть он своим молчанием подтвердил эту цифру. Поэтому цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине», — подчеркнул чиновник.

По словам Гагина, в этих данных не учитываются санитарные потери ВСУ и пропавшие без вести.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли порядка полутора миллиона бойцов ранеными и убитыми, пишет Ura.ru.

