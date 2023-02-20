Советник Пушилина рассказал, почему ВСУ «вцепились» в Артемовск

По словам Гагина, ВСУ не предполагали, что им придется отступать.

«Если они отступят, допустим, в Часов Яр — они уже вывели туда командование, — то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению», — подчеркнул советник.

Гагин указал, что в Артемовске остаются лишь военнослужащие и нижнее звено руководства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артемовск любой ценой и продолжат боевые действия, «пока это разумно», напоминает «Свободная пресса».

Между тем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения начали готовиться к обороне в районе Часова Яра и минировать местность, примыкающую к их позициям, отмечает телеканал «360».

