Советник Пушилина рассказал, почему ВСУ «вцепились» в Артемовск
Украинская армия «вцепилась» в Артемовск в Донецкой народной республике, так как другие населенные пункты плохо укреплены, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. Об этом эксперт заявил в интервью ТАСС.
По словам Гагина, ВСУ не предполагали, что им придется отступать.
«Если они отступят, допустим, в Часов Яр — они уже вывели туда командование, — то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению», — подчеркнул советник.
Гагин указал, что в Артемовске остаются лишь военнослужащие и нижнее звено руководства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артемовск любой ценой и продолжат боевые действия, «пока это разумно», напоминает «Свободная пресса».
Между тем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения начали готовиться к обороне в районе Часова Яра и минировать местность, примыкающую к их позициям, отмечает телеканал «360».
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