В публикации говорится, на начальном этапе наступления украинская армия потеряла «почти пятую часть боевой техники, предоставленной НАТО».

«По этой причине Киев был вынужден остановиться и переосмыслить стратегию», — говорится в материале.

Авторы материала также отмечают, что все попытки ВСУ пробить российскую оборону провалились, поэтому ВСУ пришлось избрать стратегию ведения боев на изнурение, а также использовать для атак небольшие штурмовые подразделения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал критиков контрнаступления ВСУ заткнуться, потому что их поведение ничто иное, кроме как «плевок в лицо украинскому солдату», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».