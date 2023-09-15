СМИ: ВСУ приостановили наступление из-за неумения воевать крупными частями

Приостановка украинского наступления связана недостаточной подготовкой войск на Западе, а также с неумением Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевать крупными частями, пишет Financial Times.

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В публикации говорится, на начальном этапе наступления украинская армия потеряла «почти пятую часть боевой техники, предоставленной НАТО».

«По этой причине Киев был вынужден остановиться и переосмыслить стратегию», — говорится в материале.

Авторы материала также отмечают, что все попытки ВСУ пробить российскую оборону провалились, поэтому ВСУ пришлось избрать стратегию ведения боев на изнурение, а также использовать для атак небольшие штурмовые подразделения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал критиков контрнаступления ВСУ заткнуться, потому что их поведение ничто иное, кроме как «плевок в лицо украинскому солдату», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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