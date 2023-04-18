СМИ: ВСУ попытались начать наступление под Угледаром

Десантно-штурмовые группы ВСУ пошли в атаку в районе Павловки и Никольского, указывает телеканал «360».

«Движение ... подразделений было вовремя вскрыто нашей разведкой, по наступающим начала работать артиллерия», — отмечает портал.

Украинские военные задействовали бронетехнику для прикрытия штурмовиков. По боевым машинам ударила артиллерия, управляемые ракеты и вертолеты. По данным «Русской весны», после многочасовых боев ВСУ понесли потери и не смогли продвинуться.

Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что украинская армия не сможет сейчас начать «большое» контрнаступление из-за погоды: дожди усложняют движение техники, пишет «Свободная пресса».

