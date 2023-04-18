СМИ: ВСУ попытались начать наступление под Угледаром
Украинские войска начали наступательную операцию под Угледаром. Об этом пишет «Русская весна».
Десантно-штурмовые группы ВСУ пошли в атаку в районе Павловки и Никольского, указывает телеканал «360».
«Движение ... подразделений было вовремя вскрыто нашей разведкой, по наступающим начала работать артиллерия», — отмечает портал.
Украинские военные задействовали бронетехнику для прикрытия штурмовиков. По боевым машинам ударила артиллерия, управляемые ракеты и вертолеты. По данным «Русской весны», после многочасовых боев ВСУ понесли потери и не смогли продвинуться.
Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что украинская армия не сможет сейчас начать «большое» контрнаступление из-за погоды: дожди усложняют движение техники, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru