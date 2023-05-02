СМИ: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке

По данным портала, украинские аналитики сообщают, что российские подразделения заняли основную часть города, ВСУ остаются в руинах на западе Марьинки. Кроме того, силы РФ продолжают активно наступать в населенном пункте по нескольким направлениям.

«С территории шиноремонтного завода и предприятия ПрАТ "Агроресурс" российские войска атакуют по двум направлениям и смогли продвинуться вперед», — отмечается в сообщении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов на Марьинском направлении, напоминает РИА ФАН.

Между тем боец Южной группировки войск с позывным «Кореец» рассказал, что ВСУ не видят смысла удерживать свои позиции в Марьинке и хотят их покинуть, сообщает телеканал «360».

