СМИ: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке
Украинские военные отступают глубже в руины частного сектора Марьинки в Донецкой народной республике. Об этом пишет «Русская весна».
По данным портала, украинские аналитики сообщают, что российские подразделения заняли основную часть города, ВСУ остаются в руинах на западе Марьинки. Кроме того, силы РФ продолжают активно наступать в населенном пункте по нескольким направлениям.
«С территории шиноремонтного завода и предприятия ПрАТ "Агроресурс" российские войска атакуют по двум направлениям и смогли продвинуться вперед», — отмечается в сообщении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов на Марьинском направлении, напоминает РИА ФАН.
Между тем боец Южной группировки войск с позывным «Кореец» рассказал, что ВСУ не видят смысла удерживать свои позиции в Марьинке и хотят их покинуть, сообщает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- СБУ подозревает экс-главу охраны Януковича в сотрудничестве с РФ
- В Минпромторге опровергли сообщения о дефиците фенола
- Суд скостил 4,5 года колонии мэру Владивостока Гуменюку по делу о взятках
- СМИ: В Турции вероятен второй тур на выборах президента
- СМИ: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке
- Бойцы СВО включены в программу бесплатного переобучения россиян
- В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России
- Старовойт: ВСУ обстреляли село Теткино под Курском
- СМИ: Nissan, Skoda и Renault ограничили работу мобильных приложений в России
- Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru