СМИ: ВКС РФ применяют против армии Украины «умные бомбы»

Российская авиация наносит массированные удары управляемыми бомбами по позициям украинских сил на правом берегу Днепра под Херсоном. О этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российская ПВО впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB

«Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад <...> Самолеты повторно залетают на пусковые рубежи, возможны еще запуски», — приводят журналисты данные украинских источников.

Российские силы уничтожают скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронетехнику, склады с боеприпасами, находящиеся в Бериславском районе Херсонской области, пишет Газета.ru.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не смог подтвердить сообщение Министерства обороны России о сбитой в зоне специальной военной операции «умной» бомбе GLSDB.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБомба

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