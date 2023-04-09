СМИ: ВКС РФ применяют против армии Украины «умные бомбы»
Российская авиация наносит массированные удары управляемыми бомбами по позициям украинских сил на правом берегу Днепра под Херсоном. О этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад <...> Самолеты повторно залетают на пусковые рубежи, возможны еще запуски», — приводят журналисты данные украинских источников.
Российские силы уничтожают скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронетехнику, склады с боеприпасами, находящиеся в Бериславском районе Херсонской области, пишет Газета.ru.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не смог подтвердить сообщение Министерства обороны России о сбитой в зоне специальной военной операции «умной» бомбе GLSDB.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 955 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 956 / сут.
- Гладков заявил об обстреле ВСУ села Тишанка
- Французский политик Филиппо обратил внимание на игнорирование Урсулы фон дер Ляйен в КНР
- В Киеве рассказали, что объемы золотовалютных резервов Украины составляют $30 млрд
- СМИ: ВКС РФ применяют против армии Украины «умные бомбы»
- В США прогнозируют поражение ВСУ даже при успешном наступлении
- «Спартак» и «Динамо» сыграли 3:3 в московском дерби
- Захарова осудила Запад за лицемерие из-за гибели военкора Татарского
- Российские бойцы захватили опорный пункт на Кременском участке фронта
- Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга сотрудничает со следствием
- СМИ: разведка РФ могла получить опасную для ВСУ информацию из-за утечки данных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru