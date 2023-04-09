СМИ: ВКС РФ применяют против армии Украины «умные бомбы»

«Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад <...> Самолеты повторно залетают на пусковые рубежи, возможны еще запуски», — приводят журналисты данные украинских источников.



Российские силы уничтожают скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронетехнику, склады с боеприпасами, находящиеся в Бериславском районе Херсонской области, пишет Газета.ru.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не смог подтвердить сообщение Министерства обороны России о сбитой в зоне специальной военной операции «умной» бомбе GLSDB.



