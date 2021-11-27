СМИ: В Подмосковье начали изготавливать серию гиперзвуковых ракет «Циркон»
Научно-производственное объединение машиностроения в Реутове приступило к серийному изготовлению гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Серийное изготовление "Цирконов" уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться», — рассказал собеседник агентства.
Ранее прошли успешные испытания «Циркона» для ВМФ РФ, которым будут оснащать подводные лодки и надводные корабли. Крылатые ракеты будут применяться для стрельбы по одиночным и групповым надводным и наземным целям.
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