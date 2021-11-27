СМИ: В Подмосковье начали изготавливать серию гиперзвуковых ракет «Циркон»

«Серийное изготовление "Цирконов" уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться», — рассказал собеседник агентства.

Ранее прошли успешные испытания «Циркона» для ВМФ РФ, которым будут оснащать подводные лодки и надводные корабли. Крылатые ракеты будут применяться для стрельбы по одиночным и групповым надводным и наземным целям.

