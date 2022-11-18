СМИ: в ЛНР раскрыли агентурную сеть украинских спецслужб

Собеседник агентства рассказал, что был задержан исполнитель и установлен куратор терактов, планировавшихся на территории республики перед референдумом о вхождении региона в состав РФ.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан исполнитель - агент СБУ Украины Владислав Роменский - и установлен куратор операции - офицер украинской спецслужбы Кирилл Гончаров», - уточнил источник.

Ранее в ФСБ заявили, что в Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), которые планировали теракты против местных чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

