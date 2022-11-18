СМИ: в ЛНР раскрыли агентурную сеть украинских спецслужб
Контрразведка раскрыла действовавшую в Луганской народной республике обширную агентурную сеть украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства рассказал, что был задержан исполнитель и установлен куратор терактов, планировавшихся на территории республики перед референдумом о вхождении региона в состав РФ.
«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан исполнитель - агент СБУ Украины Владислав Роменский - и установлен куратор операции - офицер украинской спецслужбы Кирилл Гончаров», - уточнил источник.
Ранее в ФСБ заявили, что в Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), которые планировали теракты против местных чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- СМИ: Китайские бренды набирают популярность на рынке бытовой техники России
- Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности
- Правительство РФ уменьшило финансовую поддержку российских IT-компаний
- Экс-глава Минфина США назвал введение потолка цен на нефть из России нелепой идеей
- СМИ: в ЛНР раскрыли агентурную сеть украинских спецслужб
- Родители требуют отменить Хагги Вагги в номере красноярского цирка
- Новогодние мероприятия в Москве посвятят военным и работникам ОПК
- Премьер Грузии рассказал о призывах Украины открыть второй фронт против России
- Сочинским рыбакам запретили ловить мелкую барабулю
- «Формула-1» запускает гоночную серию для женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru