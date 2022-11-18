СМИ: в ЛНР раскрыли агентурную сеть украинских спецслужб

Контрразведка раскрыла действовавшую в Луганской народной республике обширную агентурную сеть украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

СМИ: В Николаеве раскрыли адреса скрывающихся от российских ударов сотрудников СБУ

Собеседник агентства рассказал, что был задержан исполнитель и установлен куратор терактов, планировавшихся на территории республики перед референдумом о вхождении региона в состав РФ.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан исполнитель - агент СБУ Украины Владислав Роменский - и установлен куратор операции - офицер украинской спецслужбы Кирилл Гончаров», - уточнил источник.

Ранее в ФСБ заявили, что в Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), которые планировали теракты против местных чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСпецслужбыЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры