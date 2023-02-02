СМИ: Украинский летчик заявил, что у Киева заканчиваются истребители
У Украины заканчиваются истребители, запчасти к ним и пилоты, которые способны ими управлять. Об этом заявил украинский военный летчик с позывным Джус в интервью газете Financial Times.
Он отметил, что день, когда у Киева не будет запчастей для самолетов, все ближе. По словам пилота, американские истребители F-16 нужны Украине «еще вчера».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16. При этом зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН отмечал, что страны Прибалтики призывают Запад переступить через красные линии и поставить Украине истребители, чтобы подтолкнуть США и ЕС к прямому конфликту с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Путин: главная задача - обеспечить сохранение России
- В ЧВК «Вагнер» заявили о взятии Николаевки
- МОК: решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 пока не принято
- СМИ: Украинский летчик заявил, что у Киева заканчиваются истребители
- Нуланд: в США готовятся поставить на Украину дальнобойные ракеты
- СМИ: Блинкен намерен провести встречу с Си Цзиньпином
- Помпео заявил, что Китай является большей угрозой для мира, чем Россия
- Марин: Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе
- СМИ: ВСУ начнут обучаться использованию Leopard на следующей неделе
- МИД Турции пригласил послов девяти стран, закрывших консульства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru