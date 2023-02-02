СМИ: Украинский летчик заявил, что у Киева заканчиваются истребители

Он отметил, что день, когда у Киева не будет запчастей для самолетов, все ближе. По словам пилота, американские истребители F-16 нужны Украине «еще вчера».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16. При этом зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН отмечал, что страны Прибалтики призывают Запад переступить через красные линии и поставить Украине истребители, чтобы подтолкнуть США и ЕС к прямому конфликту с Россией.

