СМИ: украинские военные прилетели в США для обучения обращению с ЗРК Patriot

Журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден в своих соцсетях сообщила, что в США прибыл самолёт с военнослужащими ВСУ, которых будут обучать работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Украине систем ПВО Patriot

По её словам, воздушное судно приземлилось в региональном аэропорту Форт Силл, на его борту «90-100 украинскими солдатами, которые начнут обучаться на базе Форт Силл в Оклахоме».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot будет проходить в Форт-Силл, где обучаются зенитчики из стран-союзников США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СШАВСУОбучениеПЗРК
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