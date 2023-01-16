СМИ: украинские военные прилетели в США для обучения обращению с ЗРК Patriot
Журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден в своих соцсетях сообщила, что в США прибыл самолёт с военнослужащими ВСУ, которых будут обучать работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot.
По её словам, воздушное судно приземлилось в региональном аэропорту Форт Силл, на его борту «90-100 украинскими солдатами, которые начнут обучаться на базе Форт Силл в Оклахоме».
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot будет проходить в Форт-Силл, где обучаются зенитчики из стран-союзников США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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