СМИ: Украина сообщила о передаче РФ тел погибших российских солдат
6 октября 202314:17
Украинские власти заявили о возвращении тел ещё 64 погибших военнослужащих ВСУ, сообщает «РБК-Украина»
В украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными указали, что России были переданы тела российских солдат.
Российские власти пока об обмене не сообщали.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема обмена военнопленными между Россией и Украиной является чувствительной. По его словам, это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии из-за обстрела в Грозе
- Бочкарев рассказал о ходе строительства станции «Вавиловская» Троицкой линии метро
- В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах
- На Украине арестовали счета Фридмана, Авена и Косогова на более 460 млн долларов
- СМИ: «Почта России» рассчитывет закрыть «финансовую дыру» с помощью господдержки
- Лукашенко: Мы не позволим Западу раскачать обстановку в Белоруссии
- Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за ухудшения погоды
- Минздрав: В России выросло число людей с ожирением
- СМИ: Украина сообщила о передаче РФ тел погибших российских солдат
- Роскачество: Каждый пятый россиянин урезает траты на товары первой необходимости
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru