СМИ: Украина сообщила о передаче РФ тел погибших российских солдат

Украинские власти заявили о возвращении тел ещё 64 погибших военнослужащих ВСУ, сообщает «РБК-Украина»

Пушилин: Около 500 российских военных находятся в украинском плену

В украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными указали, что России были переданы тела российских солдат.

Российские власти пока об обмене не сообщали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема обмена военнопленными между Россией и Украиной является чувствительной. По его словам, это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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