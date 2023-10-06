СМИ: Украина сообщила о передаче РФ тел погибших российских солдат

В украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными указали, что России были переданы тела российских солдат.

Российские власти пока об обмене не сообщали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема обмена военнопленными между Россией и Украиной является чувствительной. По его словам, это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

