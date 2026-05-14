СМИ: Уклонистов будут вызывать на профилактические беседы в полицию

Соответствующий проект закона был принят во втором и третьем чтениях Госдумой. В пояснительной записке к документу сказано, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, что закреплено Конституцией.

По словам депутатов, одним из важнейших направлений политики является обеспечение безопасности и обороны страны, «что невозможно достичь без осознания каждым гражданином необходимости безусловного выполнения обязанности по защите Отечества».

Законопроект также предусматривает совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды.

Ранее в Госдуме высказались о мобилизации 500–700 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

