Суд Белоруссии оштрафовал предпринимателя, отказавшегося обслужить военных РФ

Суд Барановичского района и города Барановичи Республики Белоруссия оштрафовал на 11,1 тысячи белорусских рублей (около 4 тысяч долларов) индивидуального предпринимателя, который отказался продать детали для автомобиля военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает МК со ссылкой на суд.

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Издание отмечает, что 65-летний мужчина не продал автозапчасти российским военным. Суд счел его виновным в умышленном ограничении прав граждан по национальному признаку, передает МК.

Ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, Белоруссия готова наладить у себя производство штурмовиков Су-25.

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Фото: Соцсети/mod.mil.by
ТЕГИ:ВоеннослужащиеШтрафСудБелоруссия
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