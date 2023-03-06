СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ в Артемовске
Украинская армия понесла огромные потери в Артемовске в Донецкой народной республике. Об этом пишет газета El País.
Как отмечает испанское издание, Киев разместил в населенном пункте несколько лучших бригад, однако потерял большое количество военных.
El País пишет, что на минувшей неделе ВСУ взорвали два небольших моста, соединяющих единственную контролируемую украинской стороной подъездную дорогу к Артемовску. По данным СМИ, в город прибыло подкрепление из нескольких небольших групп ВСУ.
Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинская армия потеряла в районе Артемовска наиболее подготовленные подразделения. По данным издания, несколько групп ВСУ были разгромлены в ходе боев на этом участке в последние месяцы, пишет «Свободная пресса».
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