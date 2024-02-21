СМИ сообщили о первом полете турецкого истребителя пятого поколения KAAN
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет. Об этом сообщил портал SavunmaSanayiST.com на своей странице в соцсети Х.
«Стало известно, что национальный боевой самолет KAAN совершил свой первый полет», — указано в сообщении.
Официальных комментариев от турецких властей пока не последовало.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что KAAN оснащен по последнему слову техники, отличается высокой маневренностью и точностью прицеливания. Как ожидается, армия республики получит первый истребитель в 2028 году.
Между тем российская Объединенная авиастроительная корпорация продемонстрировала на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru