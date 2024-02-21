СМИ сообщили о первом полете турецкого истребителя пятого поколения KAAN

«Стало известно, что национальный боевой самолет KAAN совершил свой первый полет», — указано в сообщении.

Официальных комментариев от турецких властей пока не последовало.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что KAAN оснащен по последнему слову техники, отличается высокой маневренностью и точностью прицеливания. Как ожидается, армия республики получит первый истребитель в 2028 году.

Между тем российская Объединенная авиастроительная корпорация продемонстрировала на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), пишет Ura.ru.

