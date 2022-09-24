СМИ: Россия применила разведчик Ту-214Р для вскрытия военных объектов Украины
Российская армия использовала самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие», — указал собеседник агентства.
По открытым данным, Вооруженные силы РФ располагают двумя такими самолетами-разведчиками.
Ту-214Р оснащен несколькими радиолокационными станциями, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, электронно-оптической системой высокого разрешения для снимков целей в видимом и инфракрасном диапазонах.
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