СМИ: Российский ударный дрон С-70Б «Охотник» представляет угрозу

Российский ударный беспилотник С-70Б «Охотник» представляет угрозу, даже если на вооружении страны их находится не так много. Такое заявление сделал автор портала 19fortyive Крис Осборн.

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Он отметил, что технические особенности такого дрона делают его серьезным оружием. По словам Осборна, С-70Б «Охотник» имеет возможность хранить оружие внутри, не подвешивая его на пилонах.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в эфире НСН заявил, что у Украины на вооружении нет дронов, способных атаковать Москву, и заявления Киева о готовящейся атаке на российскую столицу не стоит воспринимать всерьез.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияБеспилотники

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