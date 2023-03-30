СМИ: Российский ударный дрон С-70Б «Охотник» представляет угрозу
Российский ударный беспилотник С-70Б «Охотник» представляет угрозу, даже если на вооружении страны их находится не так много. Такое заявление сделал автор портала 19fortyive Крис Осборн.
Он отметил, что технические особенности такого дрона делают его серьезным оружием. По словам Осборна, С-70Б «Охотник» имеет возможность хранить оружие внутри, не подвешивая его на пилонах.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в эфире НСН заявил, что у Украины на вооружении нет дронов, способных атаковать Москву, и заявления Киева о готовящейся атаке на российскую столицу не стоит воспринимать всерьез.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru