СМИ: Российский ударный дрон С-70Б «Охотник» представляет угрозу

Он отметил, что технические особенности такого дрона делают его серьезным оружием. По словам Осборна, С-70Б «Охотник» имеет возможность хранить оружие внутри, не подвешивая его на пилонах.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в эфире НСН заявил, что у Украины на вооружении нет дронов, способных атаковать Москву, и заявления Киева о готовящейся атаке на российскую столицу не стоит воспринимать всерьез.

