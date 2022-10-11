Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной
Спецназ России ликвидировал солдат ВСУ под населенным пунктом Кременная в ЛНР. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
На опубликованном видео отражено уничтожение подразделений ВСУ в одном из блиндажей при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Согласно информации радиоперехвата, российские военнослужащие смогли уничтожить несколько украинских солдат, также несколько военнослужащих ВСУ получили серьезные ранения.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал Украине после ракетных ударов «новые эпизоды». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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