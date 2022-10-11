Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной

На опубликованном видео отражено уничтожение подразделений ВСУ в одном из блиндажей при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Согласно информации радиоперехвата, российские военнослужащие смогли уничтожить несколько украинских солдат, также несколько военнослужащих ВСУ получили серьезные ранения.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал Украине после ракетных ударов «новые эпизоды». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

