СМИ: Российский спецназ уничтожил колонну танков ВСУ под Угледаром

Российский спецназ нанес удар по колонне украинских танков под Угледаром. Об этом пишет «Русская весна».

Российские войска пресекли попытку выхода группы ВСУ к позициям РФ

«Бойцы уничтожили танки ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск на Угледарском направлении», — отмечает портал.

Военные обнаружили движение противника с помощью беспилотника, отмечает «Свободная пресса».

Подразделения РФ ударили по технике ВСУ противотанковым ракетным комплексом «Корнет» с термобарическим боеприпасом. Также российские бойцы использовали другие противотанковые средства, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиВСУВооруженные Силы РФСпецоперация

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