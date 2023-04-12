СМИ: Российский спецназ уничтожил колонну танков ВСУ под Угледаром

Слой пепла от вулкана Шивелуч на Камчатке в некоторых местах достигает двадцати сантиметров Пушилин: Российские силы контролируют все административные здания Артемовска СМИ: Киев может перенести контрнаступление на лето Дональд Трамп назвал не реальным намерение Джо Байдена переизбраться на второй срок Под Екатеринбургом заметили НЛО