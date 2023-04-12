СМИ: Российский спецназ уничтожил колонну танков ВСУ под Угледаром
12 апреля 202306:44
Российский спецназ нанес удар по колонне украинских танков под Угледаром. Об этом пишет «Русская весна».
«Бойцы уничтожили танки ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск на Угледарском направлении», — отмечает портал.
Военные обнаружили движение противника с помощью беспилотника, отмечает «Свободная пресса».
Подразделения РФ ударили по технике ВСУ противотанковым ракетным комплексом «Корнет» с термобарическим боеприпасом. Также российские бойцы использовали другие противотанковые средства, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми
- СМИ: Российский спецназ уничтожил колонну танков ВСУ под Угледаром
- В Китае посоветовали Зеленскому согласиться на мирные переговоры
- Источник: Российские военные получат дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»
- Трамп усомнился в способности Байдена переизбраться
- Bild: украинские военные не понимают, зачем сражаются в Артемовске
- Премьер-министр Украины заявил о переносе контрнаступления ВСУ
- МВФ предрек усугубление энергетического кризиса в Европе из-за Украины
- В Италии ввели режим ЧС из-за наплыва мигрантов
- Минобороны сообщило об испытании МБР на полигоне «Капустин Яр»
11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru