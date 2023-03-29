СМИ: Российские войска в зоне СВО получили сотни новейших танков

Российские военные получили несколько сотен новейших танков для использования в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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«Российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен ... недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные ... Т-72Б3М», — указал собеседник агентства.

По тактико-техническим характеристикам боевые машины находятся на уровне современных иностранных танков, пишет RT. При этом Т-90М и Т-72Б3М превосходят по боевым характеристикам технику, которая имеется в распоряжении украинских войск.

Источник указал, что военные дооснащают Т-90М и Т-72Б3М дополнительной динамической защитой для эффективного противостояния противотанковым средствам поражения, пишет РИА ФАН.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФТанки

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