СМИ: Российские войска в зоне СВО получили сотни новейших танков

«Российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен ... недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные ... Т-72Б3М», — указал собеседник агентства.

По тактико-техническим характеристикам боевые машины находятся на уровне современных иностранных танков, пишет RT. При этом Т-90М и Т-72Б3М превосходят по боевым характеристикам технику, которая имеется в распоряжении украинских войск.

Источник указал, что военные дооснащают Т-90М и Т-72Б3М дополнительной динамической защитой для эффективного противостояния противотанковым средствам поражения, пишет РИА ФАН.

