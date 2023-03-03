СМИ: Российские военные уничтожили базу диверсантов-подводников ВСУ в Николаеве

Российские силы уничтожили базу диверсантов в украинском Николаеве, на которой инструкторы из Великобритании готовили подводные беспилотники к атаке на корабли РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подполья города.

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«Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками», — отметил активист.

Подпольщики передали российской стороне координаты базы, 25 февраля по ней был нанесен удар, пишет «Свободная пресса». По словам собеседника агентства, взрыв на объекте оказался мощным и полностью уничтожил склад с боеприпасами, а также затопил помещения базы, отмечает телеканал «360».

По словам активиста, подводные беспилотники планировали использовать при нападении на Приднестровье: аппараты должны были атаковать российские суда в Черном море близ Одессы и в Севастополе.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:РоссияРегионыБеспилотникиУкраина
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