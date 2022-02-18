СМИ: Российские военные применили в Сирии новую версию дронов-камикадзе «Ланцет-3»

Российские военные ударили по позициям террористов в Сирии модернизированной версией барражирующих боеприпасов «Ланцет-3». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военно-дипломатический источник.

На видео засняли уничтожение известных сирийских боевиков дронами-камикадзе

Как отметил собеседник агентства, новый вариант дронов-камикадзе с обновленной аэродинамикой теперь имеет одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте. Продолжительность и дальность полетов аппаратов стала больше, кроме того, дроны могут нести боевую часть повышенной мощности.

По словам источника, «Ланцет-3» применили по позициям боевиков несколько раз.

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ТЕГИ:ДроныВоеннослужащиеРоссияСирия
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