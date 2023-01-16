СМИ: Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожье

Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в южном секторе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира танкового подразделения Вооруженных сил РФ.

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Как отметил военный, российские подразделения находятся в Запорожской области, пишет Ura.ru.

«Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — рассказал командир.

Позже военному доложили, что подразделение успешно поразило цели, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФ
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