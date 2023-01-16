СМИ: Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожье

МИД РФ заявил о предъявлении странами ЕС невыполнимых визовых требований к россиянам ТАСС: изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для подводной лодки «Белгород» Думе предложили разрешить оплату услуг ЖКХ за счет маткапитала Доминго вновь обвинили в сексуальных домогательствах Футболисты «Барселоны» обыграли команду «Реала» в финале Суперкубка Испании