СМИ: Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожье
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в южном секторе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира танкового подразделения Вооруженных сил РФ.
Как отметил военный, российские подразделения находятся в Запорожской области, пишет Ura.ru.
«Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — рассказал командир.
Позже военному доложили, что подразделение успешно поразило цели, отмечает телеканал «360».
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