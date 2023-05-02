СМИ: Российские бойцы могут тремя способами уничтожить танки Leopard
Российские военные могут уничтожить отправленные Киеву немецкие танки Leopard как минимум тремя способами. Об этом пишет газета Bild.
В материале отмечается, что у РФ есть несколько опасных систем вооружений: противотанковые управляемые ракеты, мины и собственные танки. Это оружие угрожает немецкой военной технике.
По данным газеты, самая большая угроза для Leopard — современные противотанковые управляемые ракеты.
«Более новые российские модели были специально разработаны для борьбы с танками, такими как "Леопард — 2": пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали», — пишет издание.
Кроме того, против немецкой техники могут применять противотанковые мины ТМ-62 или их более продвинутые версии. Также опасность для западных танков представляют современные боевые машины РФ типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ, оснащенные мощными системами наведения на цель и способные пробить броню танка противника новейшими ракетами из 125-миллиметровой пушки 2А46.
Ранее СМИ сообщили, что российские военные захватили танк Leopard на Херсонском направлении, но не смогли провезти его в тыл и утопили в болоте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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