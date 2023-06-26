СМИ: Разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском

Украинская армия не ведет наступательных действий в районе Артемовска и заняла оборону. Об этом заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС России, передает РИА Новости.

СМИ: российские военные вытесняют ВСУ с позиций дальше Артемовска

По словам собеседника агентства, у ВСУ нет «активных наступательных действий», в основном работают артиллеристы. Разведчик подчеркнул, что под огневым контролем находится дорога, по которой противник снабжает передовые позиции, пишет RT.

«Это дорога, ведущая в Артемовск, как они сами назвали — в ад. То есть если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР (противотанковая управляемая ракета. - НСН)», — отметил собеседник агентства.

При этом российские военные ведут наблюдение и корректируют артиллерию. Для наблюдения используют беспилотники и тепловизоры.

Ранее стало известно, что российские силы выдавливают ВСУ с позиций дальше Артемовска, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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