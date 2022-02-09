СМИ рассказали об «угрозе возмездия» Европе со стороны России

Издание отмечает, что из-за появления в регионе МиГ-31К над Европой нависла «угроза возмездия» со стороны РФ. Ракеты «Кинжал» в случае запуска из Прибалтики долетят до большинства западноевропейских столиц за семь-десять минут, отмечает «Свободная пресса». При этом мощность ракет, если оснастить их ядерным зарядом, станет в 33 раза выше мощности снаряда, сброшенного на Хиросиму, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что дальность пуска «Кинжала» — две тысячи километров, а скорость в десять раз превышает скорость звука, поэтому ракета не оставляет системам ПВО времени для реагирования.

