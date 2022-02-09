СМИ рассказали об «угрозе возмездия» Европе со стороны России

Возможное размещение в Калининградской области истребителей МиГ-31К с ракетой «Кинжал» – целенаправленное предупреждение России НАТО, пишет Forbes.

Пентагон: США не видят прямой угрозы от РФ восточному флангу НАТО

Издание отмечает, что из-за появления в регионе МиГ-31К над Европой нависла «угроза возмездия» со стороны РФ. Ракеты «Кинжал» в случае запуска из Прибалтики долетят до большинства западноевропейских столиц за семь-десять минут, отмечает «Свободная пресса». При этом мощность ракет, если оснастить их ядерным зарядом, станет в 33 раза выше мощности снаряда, сброшенного на Хиросиму, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что дальность пуска «Кинжала» — две тысячи километров, а скорость в десять раз превышает скорость звука, поэтому ракета не оставляет системам ПВО времени для реагирования.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ИстребителиНАТОРоссияЕвропа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры