СМИ рассказали об «измученных» подразделениях ВСУ под Кременной

Издание ссылается на бойцов из 131-го разведбатальона ВСУ, которые участвуют в боевых действиях на этой территории. По словам украинских военных, россияне активно применяют артиллерию и минометы: обстрелы происходят ежедневно по несколько раз. Также в боях участвует пехота РФ.

Times пишет, что подразделение ВСУ понесло тяжелые потери, военные «измучены» и называют свои позиции под Кременной «проклятым лесом». Кроме того, газета отмечает, что у российских военных много танков, и противник вряд ли сможет начать контрнаступление на этом направлении.

Как ранее отмечал офицер украинской 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко, подразделения ВСУ практически лишились возможностей наступать в районе Кременной и Сватово.

