СМИ рассказали об «измученных» подразделениях ВСУ под Кременной
Российские силы круглосуточно ведут наступление в районе Кременной в Луганской народной республике, находящиеся здесь украинские подразделения измучены и несут большие потери. Об этом пишет Times.
Издание ссылается на бойцов из 131-го разведбатальона ВСУ, которые участвуют в боевых действиях на этой территории. По словам украинских военных, россияне активно применяют артиллерию и минометы: обстрелы происходят ежедневно по несколько раз. Также в боях участвует пехота РФ.
Times пишет, что подразделение ВСУ понесло тяжелые потери, военные «измучены» и называют свои позиции под Кременной «проклятым лесом». Кроме того, газета отмечает, что у российских военных много танков, и противник вряд ли сможет начать контрнаступление на этом направлении.
Как ранее отмечал офицер украинской 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко, подразделения ВСУ практически лишились возможностей наступать в районе Кременной и Сватово.
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