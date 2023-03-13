СМИ рассказали об «измученных» подразделениях ВСУ под Кременной

Российские силы круглосуточно ведут наступление в районе Кременной в Луганской народной республике, находящиеся здесь украинские подразделения измучены и несут большие потери. Об этом пишет Times.

СМИ сообщили о потерях ВСУ в десятки тысяч человек

Издание ссылается на бойцов из 131-го разведбатальона ВСУ, которые участвуют в боевых действиях на этой территории. По словам украинских военных, россияне активно применяют артиллерию и минометы: обстрелы происходят ежедневно по несколько раз. Также в боях участвует пехота РФ.

Times пишет, что подразделение ВСУ понесло тяжелые потери, военные «измучены» и называют свои позиции под Кременной «проклятым лесом». Кроме того, газета отмечает, что у российских военных много танков, и противник вряд ли сможет начать контрнаступление на этом направлении.

Как ранее отмечал офицер украинской 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко, подразделения ВСУ практически лишились возможностей наступать в районе Кременной и Сватово.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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