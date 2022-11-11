СМИ рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра
Российские войска вышли с правого берега Днепра. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспонденты агентства присутствовали при маневре военные на позиции на левом берегу реки. Последние российские части покинули правый берег минувшей ночью.
«Эвакуация происходит в ночное время суток, соблюдается светомаскировка, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары по нашим войскам», — отмечает РИА Новости.
Как сообщил корреспондент, военные перемещались по понтонам и Антоновскому мосту в Херсоне.
Ранее Министерство обороны РФ объявило об отводе российских сил на левый берег Днепра в Херсонской области. Войска выполняли маневр на подготовленные позиции на николаево-криворожском направлении.
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