СМИ рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра

Корреспонденты агентства присутствовали при маневре военные на позиции на левом берегу реки. Последние российские части покинули правый берег минувшей ночью.

«Эвакуация происходит в ночное время суток, соблюдается светомаскировка, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары по нашим войскам», — отмечает РИА Новости.

Как сообщил корреспондент, военные перемещались по понтонам и Антоновскому мосту в Херсоне.

Ранее Министерство обороны РФ объявило об отводе российских сил на левый берег Днепра в Херсонской области. Войска выполняли маневр на подготовленные позиции на николаево-криворожском направлении.

