СМИ: Несколько танков Т-72 загорелись при ремонте в Белгородской области

Возгорание сразу трёх танков Т-72 произошло в Белгородской области в ходе ремонта. Случилось это минувшим вечером в расположении ремонтно-технической базы, которая находится в селе Яковлевка.

Как выяснили «Известия», при проведении работ сперва возник пожар в одной из бронированных машин, который привёл к взрыву боекомплекта. После детонации снарядов огонь перекинулся на два соседних танка.