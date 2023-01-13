СМИ: Несколько танков Т-72 загорелись при ремонте в Белгородской области
Возгорание сразу трёх танков Т-72 произошло в Белгородской области в ходе ремонта. Случилось это минувшим вечером в расположении ремонтно-технической базы, которая находится в селе Яковлевка.
Как выяснили «Известия», при проведении работ сперва возник пожар в одной из бронированных машин, который привёл к взрыву боекомплекта. После детонации снарядов огонь перекинулся на два соседних танка.
По данным источника издания, к ЧП могло привести несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении работ. Пожарные примерно за 30 минут ликвидировали пожар. Из людей никто не пострадал, один танк полностью сгорел.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новейший российский танк Т-14 «Армата» был в октябре впервые замечен в зоне спецоперации на Украине. Предположительно, он будет применяться в качестве командирской машины для поддержки крупных частей Т-90 или Т-72.
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