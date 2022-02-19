СМИ: НАТО повысит уровень готовности тысяч военных

НАТО на фоне «кризиса с Россией» повышает уровень готовности сил быстрого реагирования (NATO Response Force) альянса. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники.

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«НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с Россией», — отмечается в сообщении.

Теперь, по данным DPA, военнослужащие НАТО должны быть способны выдвинуться в район конфликта в течение 7 дней. Ранее силам быстрого реагирования отводилось на это 30 дней.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ВоеннослужащиеНАТО
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