СМИ: НАТО повысит уровень готовности тысяч военных

«НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с Россией», — отмечается в сообщении.

Теперь, по данным DPA, военнослужащие НАТО должны быть способны выдвинуться в район конфликта в течение 7 дней. Ранее силам быстрого реагирования отводилось на это 30 дней.

