СМИ: НАТО повысит уровень готовности тысяч военных
19 февраля 202205:20
НАТО на фоне «кризиса с Россией» повышает уровень готовности сил быстрого реагирования (NATO Response Force) альянса. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники.
«НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с Россией», — отмечается в сообщении.
Теперь, по данным DPA, военнослужащие НАТО должны быть способны выдвинуться в район конфликта в течение 7 дней. Ранее силам быстрого реагирования отводилось на это 30 дней.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru