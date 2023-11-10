СМИ: маневр ВС России в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

Украинский штурмовик по имени Степан в интервью газете Le Figaro заявил, что манёвр, предпринятый Вооружёнными силами РФ, привёл к провалу контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

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По его словам, украинские силы планировали 6 июня переправиться через Днепр, однако российская армия узнала о намерениях ВСУ.

«Они кое-что предприняли... и планы пришлось в спешном порядке менять», — рассказал Степан.

Он добавил, что российские войска были переброшены с левого берега Херсонской области к месту предполагаемого удара.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины - это провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУХерсон

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