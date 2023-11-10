СМИ: маневр ВС России в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ
Украинский штурмовик по имени Степан в интервью газете Le Figaro заявил, что манёвр, предпринятый Вооружёнными силами РФ, привёл к провалу контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
По его словам, украинские силы планировали 6 июня переправиться через Днепр, однако российская армия узнала о намерениях ВСУ.
«Они кое-что предприняли... и планы пришлось в спешном порядке менять», — рассказал Степан.
Он добавил, что российские войска были переброшены с левого берега Херсонской области к месту предполагаемого удара.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины - это провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru