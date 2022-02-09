СМИ: Иран представил ракету с дальностью поражения 1450 километров

Вооруженные силы Ирана представили ракету стратегического назначения «Хайбар-шекан», способную поражать цели на расстоянии до 1450 километров. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

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Новая ракета работает на твердом топливе. На этапе приземления снаряд может обходить противоракетный щит. Кроме того, благодаря новой конструкции масса «Хайбар-шекан» стала на треть меньше по сравнению с аналогами.

Ранее США восстановили исключения из режима санкций против иранской ядерной программы с тем, чтобы «дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаИран
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