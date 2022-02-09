СМИ: Иран представил ракету с дальностью поражения 1450 километров
Вооруженные силы Ирана представили ракету стратегического назначения «Хайбар-шекан», способную поражать цели на расстоянии до 1450 километров. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.
Новая ракета работает на твердом топливе. На этапе приземления снаряд может обходить противоракетный щит. Кроме того, благодаря новой конструкции масса «Хайбар-шекан» стала на треть меньше по сравнению с аналогами.
Ранее США восстановили исключения из режима санкций против иранской ядерной программы с тем, чтобы «дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности».
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