СМИ: Глава украинской разведки пригрозил новыми ударами по Крыму

По его словам, в ближайшее время по полуострову будут нанесены новые удары.

«Что, в принципе, вы видите и на днях ещё увидите», – пообещал Буданов.

Ранее Буданов признал отсутствие успехов в контрнаступлении ВСУ, заявив, что они будут позже. Конкретные сроки глава ГУР называть не стал, сообщает «Радиоточка НСН».

