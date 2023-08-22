СМИ: Глава украинской разведки пригрозил новыми ударами по Крыму

Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что нужно уничтожить в Крыму все российское, сообщает агентство УНИАН.

«Буданова и остальных!»: Депутат Заварзин призвал уничтожить украинских «бандюганов-руководителей»

По его словам, в ближайшее время по полуострову будут нанесены новые удары.

«Что, в принципе, вы видите и на днях ещё увидите», – пообещал Буданов.

Ранее Буданов признал отсутствие успехов в контрнаступлении ВСУ, заявив, что они будут позже. Конкретные сроки глава ГУР называть не стал, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СпецоперацияКрымВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры