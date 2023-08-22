СМИ: Глава украинской разведки пригрозил новыми ударами по Крыму
22 августа 202317:03
Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что нужно уничтожить в Крыму все российское, сообщает агентство УНИАН.
По его словам, в ближайшее время по полуострову будут нанесены новые удары.
«Что, в принципе, вы видите и на днях ещё увидите», – пообещал Буданов.
Ранее Буданов признал отсутствие успехов в контрнаступлении ВСУ, заявив, что они будут позже. Конкретные сроки глава ГУР называть не стал, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru