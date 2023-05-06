СМИ: Бойцы «Вагнера» начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ

Портал ссылается на сводки украинских аналитиков и сообщения солдат ВСУ, по словам которых на этом участке «просто ад». После продвижения российских штурмовых отрядов значительный район трассы и часть за ней перешли в «серую зону».

«Прорыв в этом районе угрожает перерезанием оставшихся сельских дорог, по которым снабжается бахмутская группировка ВСУ», — указывает СМИ.

Кроме того, сообщается, что ЧВК «Вагнер» атакует в юго-западной части Артемовска (украинское название - Бахмут) и в северной части «серой зоны» города.

