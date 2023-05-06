СМИ: Бойцы «Вагнера» начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ
Частная военная компания «Вагнер» начала массированный штурм трассы в районе Хромово и Ивановского, стремясь прорвать оборону украинских войск. Об этом пишет «Русская весна».
Портал ссылается на сводки украинских аналитиков и сообщения солдат ВСУ, по словам которых на этом участке «просто ад». После продвижения российских штурмовых отрядов значительный район трассы и часть за ней перешли в «серую зону».
«Прорыв в этом районе угрожает перерезанием оставшихся сельских дорог, по которым снабжается бахмутская группировка ВСУ», — указывает СМИ.
Кроме того, сообщается, что ЧВК «Вагнер» атакует в юго-западной части Артемовска (украинское название - Бахмут) и в северной части «серой зоны» города.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- СМИ: Бойцы «Вагнера» начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ
- Религиовед заявил, что украинский конфликт показал разрыв между Западом и Ватиканом
- СМИ сообщили об обсуждении в ЕС ограничения экспорта в третьи страны
- Пригожин: Для взятия Артемовска осталось штурмануть 2,5 километра
- Затишье перед «бурей»? В зоне СВО - без серьезных изменений
- Система ПВО сработала на севере Крыма
- Американский F-16 разбился в Южной Корее
- СМИ: Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении
- В Запорожье заявили, что российские военные в регионе находятся в полной боеготовности
- Минобороны: В Сирии самолеты США стали активировать системы наведения против ВКС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru