СМИ: Бойцов из ДНР в плену заставляли давать ложные показания

Как рассказал доброволец Алексей, после жестких пыток его вместе с другими пленными привезли в харьковский СИЗО. С военными начал работать следователь, который проводил допрос «свидетелей геноцида украинского населения и противоправных действий».

«Потом [следователь] дал подписать какие-то листы, читать не давал, все перелистывал: "Внизу расписывайся". Перевернул бумагу — чистый лист. Сказал дату, число поставить, расписался, откатали пальцы чернилами», — поделился Алексей.

В свою очередь, доброволец из ДНР Руслан рассказал о допросе в Службе безопасности Украины. В показания военного внесли пункт о том, что его взяли в плен в селе Темировка Запорожской области, а не под Марьинкой, как это было на самом деле.

«Сказали мне зазубрить этот абзац наизусть, чтобы я его знал. Я не знаю, может, для какой-то лычки своей, может, чтобы звание повысили, что он один взял в плен человека ... мне весь протокол не дали прочитать», — отметил собеседник агентства.

Ранее вернувшийся из украинского плена боец рассказал о жестоких пытках в СБУ, напоминает телеканал «360». По словам военного, ему пилили ногу ножовкой, пытались отрезать пальцы, били током и избивали дубинками, пишет Ura.ru.

