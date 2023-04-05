СМИ: Бойцов из ДНР в плену заставляли давать ложные показания
Украинские военные заставляли пленных подписывать протоколы с ложными сведениями и пустые листы бумаги. Об этом сообщили РИА Новости вернувшиеся из плена бойцы Донецкой народной республики.
Как рассказал доброволец Алексей, после жестких пыток его вместе с другими пленными привезли в харьковский СИЗО. С военными начал работать следователь, который проводил допрос «свидетелей геноцида украинского населения и противоправных действий».
«Потом [следователь] дал подписать какие-то листы, читать не давал, все перелистывал: "Внизу расписывайся". Перевернул бумагу — чистый лист. Сказал дату, число поставить, расписался, откатали пальцы чернилами», — поделился Алексей.
В свою очередь, доброволец из ДНР Руслан рассказал о допросе в Службе безопасности Украины. В показания военного внесли пункт о том, что его взяли в плен в селе Темировка Запорожской области, а не под Марьинкой, как это было на самом деле.
«Сказали мне зазубрить этот абзац наизусть, чтобы я его знал. Я не знаю, может, для какой-то лычки своей, может, чтобы звание повысили, что он один взял в плен человека ... мне весь протокол не дали прочитать», — отметил собеседник агентства.
Ранее вернувшийся из украинского плена боец рассказал о жестоких пытках в СБУ, напоминает телеканал «360». По словам военного, ему пилили ногу ножовкой, пытались отрезать пальцы, били током и избивали дубинками, пишет Ura.ru.
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